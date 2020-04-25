В Москве запущен сервис проверки цифровых пропусков для сотрудников организаций
На платформе Московского инновационного кластера в субботу, 25 апреля, запустили систему проверки электронных пропусков для сотрудников организаций в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
«Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Если система не обнаружит ошибок, она предложит пользователю узнать о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса.
Фурсин отметил, что в случае ввода недостоверных данных может произойти аннулирование цифровых пропусков, что, в свою очередь, скажется на бесперебойной работе предприятий.
Если несоответствие данных обнаружено, руководитель должен обратиться к сервису по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования пропусков.
Отмечается, что помимо онлайн-сервиса на платформе i.moscow создан специальный колл-центр, специалисты которого обзванивают руководителей компаний, где выявлены неточности, и помогают решить возникшие проблемы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В СПЧ предложили ввести отдельные пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
— Названы марки машин, владельцы которых чаще всего ездили без пропуска по Москве
— Успеть за 24 часа: как оформляют пропуска в регионах России