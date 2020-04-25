В Москве запущен сервис проверки цифровых пропусков для сотрудников организаций

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На платформе Московского инновационного кластера в субботу, 25 апреля, запустили систему проверки электронных пропусков для сотрудников организаций в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Если система не обнаружит ошибок, она предложит пользователю узнать о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса.

Фурсин отметил, что в случае ввода недостоверных данных может произойти аннулирование цифровых пропусков, что, в свою очередь, скажется на бесперебойной работе предприятий.

Если несоответствие данных обнаружено, руководитель должен обратиться к сервису по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования пропусков.

Отмечается, что помимо онлайн-сервиса на платформе i.moscow создан специальный колл-центр, специалисты которого обзванивают руководителей компаний, где выявлены неточности, и помогают решить возникшие проблемы.

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