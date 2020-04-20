«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на COVID-2019

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«Яндекс» будет проводить бесплатное тестирование на коронавирус жителям столицы и Подмосковья всех возрастов, сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе компании, бесплатный анализ вскоре будет доступен и другим регионам. «Яндекс» проводит тестирование на новую инфекцию в рамках программы «Помощь рядом».

Диагностика производится с помощью новых технологий, которые разработала компания EMG при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Директор фонда Кирилл Дмитриев подчеркнул, что тестирование на коронавирус не только помогает сдержать болезнь, но и скорее вернуться к привычной жизни и экономической активности в масштабах всей страны.

Ранее «Яндекс» анонсировал запуск программы бесплатного тестирования, но она распространялась только на москвичей старше 65 лет.

В России на данный момент зарегистрировано 47 121 случаев заражения коронавирусом, 405 человек умерли, 3 446 вылечились.

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