Минкомсвязь создала мобильное приложение для выдачи пропусков

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В App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги Стоп Коронавирус» от Минкомсвязи, где можно оформить цифровой пропуск для перемещения по городу на карантине, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что можно предъявить электронный или распечатанный пропуск.

В описании также говорится, что в приложении вернувшиеся из-за границы россияне также могут заполнить анкету.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 13 апреля москвичи смогут оформить электронные пропуска для перемещения по городу на личном или общественном транспорте. С 15 апреля их наличие станет обязательным.

В России коронавирусом заразились почти 16 тыс., скончались 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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