Такер Карлсон анонсировал объявление Трампа о военной операции против Венесуэлы

Карлсон: Трамп может объявить о начале военной операции США против Венесуэлы
true
true
true

Американский президент Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции США против Венесуэлы в своём ночном обращении к нации. Об этом со ссылкой на источники заявил журналист Такер Карлсон на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom.

По информации Карлсона, членов Конгресса США вчера проинформировали о грядущей войне, официальное объявление о которой может прозвучать сегодня.

«Трамп может в сегодняшнем ночном обращении к нации объявить о начале полномасштабной военной операции США против Венесуэлы… вчера членов Конгресса проинформировали о грядущей войне, и об этом будет объявлено в обращении к нации», — сказал Карлсон.

16 декабря газета The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты готовят точечные атаки на наземные объекты в Венесуэле.

Издание сообщает о развертывании в Пуэрто-Рико истребителей F-35A пятого поколения, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолетов Sikorsky HH-60W, а также самолетов Lockheed HC-130J, предназначенных для проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, в Доминиканскую Республику недавно перебросили американские самолеты-заправщики, обеспечивающие возможность дозаправки истребителей и бомбардировщиков прямо в воздухе.

По оценкам военных аналитиков, опрошенных WSJ, перемещение военной техники указывает на намерение Вашингтона проводить реальные боевые действия.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Владимира Жириновского про Трампа, Венесуэлу и Украину.

