В Благовещенске мать избивала детей, чтобы отомстить мужу

В Амурской области мать, истязавшая детей, отделалась условным сроком
Global Look Press

В Благовещенском районе Амурской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая истязала своих детей и отправляла видео их отцу. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как установил суд, с января по апрель 2025 года жительница села Чигири из-за личных конфликтов и ревности к супругу систематически издевалась над своими годовалым и трехлетним сыновьями. Женщина била и трясла мальчиков, сдавливала шею одного из них руками и нецензурно выражалась.

Издевательства над детьми обвиняемая снимала на видео и отправляла ролики их отцу, который работал в другом городе. Мужчина, получив очередную порцию видео, обратился в правоохранительные органы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетних из семьи изъяли. Приговором суда фигурантка назначена наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ранее в Ленобласти отчим избивал детей жены.

