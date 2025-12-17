На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителям без большого пальца запретили водить «механику»

ВС отказал в требовании разрешить водить «механику» без большого пальца
Friends Stock/Shutterstock/FOTODOM

Водителям без большого пальца на правой руке нельзя управлять автомобилями с механической коробкой передач. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

«Житель Красноярского края обратился в Верховный Суд России с административным исковым заявлением. Он потребовал признать незаконным подпункт «а» пункта 14 перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством... В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, заявитель, владеющий автомобилем с механической коробкой передач, выступил с критикой действующей нормативной базы. Он заявил, что оспариваемая норма несправедливо игнорирует реальную возможность управления автомобилем. Истец рассказал, что ему отказали в выдаче водительских прав, поскольку на его правой руке отсутствуют два пальца до фаланг.

В итоге Верховный суд, рассмотрев его жалобу, принял решение в пользу существующих нормативных актов. Суд отметил, что оспариваемый нормативный документ соответствует действующему законодательству и служит целью повышения безопасности дорожного движения, а значит, не противоречит установленным правовым нормам.

