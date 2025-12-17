В Госдуме высказались против признания Нагиева иноагентом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила против признания иноагентом актера Дмитрия Нагиева. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

Курский депутат Дмитрий Гулиев написал письма министру культуры Ольге Любимовой. Его возмутили слова артиста о том, что у россиян «уже сил нет» от слишком большого количества фильмов про войну.

«Валерьянку пусть пьют. И участники СВО (обратившиеся к депутату Гулиеву), и депутат. Я против», — сказала Драпенко.

Свой «скандальный» ответ на вопрос журналиста он дал на премьере «Елки-12». В тот день он несколько раз остро пошутил в адрес фильма, в котором снялся. Он предположил, что сейчас в российских кинотеатрах совсем плохо с показом зарубежного контента, раз россияне пришли на эту новогоднюю кинофраншизу.

Ранее Нагиев сообщил, что уже получил сценарий 13-й части «Елок».