Французский «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, обыграв бразильский «Фламенго».

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл «ПСЖ», на 38-й минуте гол оформил Хвича Кварацхелия. «Фламенго» сравнял благодаря пенальти, который реализовал Жоржиньо на 62-й минуте. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1.

Ворота парижского клуба защищал российский вратарь Матвей Сафонов, для которого этот матч в старте стал четвертым подряд. В серии послематчевых пенальти он отразил четыре удара.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Межконтинентальный кубок — футбольное соревнование, проводившееся европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА (ранее — Кубка европейских чемпионов) и Кубка Либертадорес. Ежегодно разыгрывался с 1960 года до 2003 года, после чего был заменен клубным чемпионатом мира. Однако в 2024 году Межконтинентальный кубок вновь был проведен, тогда сыграли «Реал» и «Пачука», победа досталась мадридскому клубу.

