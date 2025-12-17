Сотрудница УМВД погибла в ДНР при подрыве на взрывоопасном предмете

Сотрудница миграционного управления МВД Донецкой народной республики (ДНР) погибла в результате подрыва на взрывоопасном предмете на освобожденной территории. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в Кураховском муниципальном округе. Еще три сотрудника ведомства получили ранения: женщина 1983 года рождения — тяжелые, двое мужчин 1986 и 2002 годов рождения — ранения средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«При исполнении служебных обязанностей <…> в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница Управления по вопросам миграции МВД по ДНР», — написал Пушилин.
Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшей Виктории Черепниной.
В конце ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два человека пострадали в результате подрыва на взрывоопасном предмете в ДНР.
Ранее Пушилин рассказал о комендантском часе в ДНР в период новогодних праздников.