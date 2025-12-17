Два сельчанина забили собутыльника и спрятали его в колодце

В Калужской области задержали двух сельчан в возрасте 27 и 36 лет, которых подозревают в жестоком избиении собутыльника. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в квартире в селе Барятино, где хозяин жилища с двумя гостями распивали спиртное. В какой-то момент между владельцем квартиры и одним из собутыльников возникла ссора, которая переросла в жестокое избиение — пострадавший гость не выжил. После этого двое оставшихся мужчин спрятали его в колодце, чтобы скрыть следы преступления.

Родственники пропавшего мужчины обратились в полицию — стражи порядка установили одного из подозреваемых и задержали его, мужчина во всем признался. Позднее на территории Смоленской области задержали и его соучастника.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Обоих фигурантов заключили под стражу.

