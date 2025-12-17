Адвокат Лурье рассказала, почему Долина решила продать квартиру

Адвокат Свириденко: Долина говорила, что продает квартиру потому что в ней тесно

Полина Лурье узнала у певицы Ларисы Долиной, почему она решила продать свою квартиру. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«Она (Долина – прим. ред.) объясняла Полине, что ей тесно и еще нужно размещаться с дочерью, которая к ней приезжает… и внучкой. И она хотела более комфортные условия… Путем продажи этой квартиры, получив деньги, она купит себе другую большую по площади квартиру», — утверждает Свириденко.

Адвокат также сообщила, что в квартире у певицы было очень много концертных нарядов и мало места для их размещения.

«Если посмотреть на антураж, на обстановку, там на вешалках во всех комнатах концертные наряды, там мало места», — добавила она.

16 декабря Верховный суд поставил точку в споре Лурье и Долиной, сохранив право собственности на московскую квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Решение высшей инстанции подтвердило защиту прав добросовестного покупателя и стало ориентиром для аналогичных споров. Подробнее о том, как это решение повлияет на рынок вторичного жилья — в материале «Газеты.Ru».

