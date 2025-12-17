Мелони назвала главного врага Евросоюза

Главной проблемой Евросоюза является его неспособность принимать решения. С таким заявлением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в парламенте, передает РИА Новости.

По ее словам, Европа столкнулась с «демографической зимой», избыточным регулированием, а также военной зависимостью от США и технологической — от Китая.

«Настоящий враг, с которым нужно бороться, — это наша неспособность принимать решения и идеология упадка, которой Европейский союз в последние годы активно придерживался», — сказала Мелони.

Итальянский премьер критикует путь развития ЕС, который, по её мнению, приводит к стагнации и потере суверенитета в ключевых сферах.

В среду Мелони заявила, что Италия не собирается отправлять свой военный контингент на Украину в качестве одной из возможных гарантий безопасности.

Она напомнила, что в данный момент «коалиция желающих» обсуждает возможность отправки европейских войск на Украину в качестве гарантии безопасности в случае подписания мирного договора.

Ранее в Италии вспомнили о правах при обсуждении судьбы российских активов.