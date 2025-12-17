Российский подросток ударил мать после того, как отец угостил его спиртным

В Костромской области 17-летний подросток напал на мать с кулаками после распития алкоголя с отцом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Красное-на-Волге — местная жительница написала в полицию заявление о побоях, в которых обвинила собственного сына. Выяснилось, что отец, с которым молодой человек жил после развода родителей, как минимум дважды угощал подростка спиртным. После одного из таких случаев молодой человек пришел в гости к матери и во время выяснения подробностей застолья они поссорились. В ходе конфликта несовершеннолетний ударил родительницу по голове.

Подростка привлекли к административной ответственности за побои. В отношении отца юноши возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее в Петербурге школьница ударила мать ножом в шею и подожгла квартиру.