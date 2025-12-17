Назван лучший игрок «Зенита» в 2025 году

Бывший тренер и спортивный директор петербургского «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что в клубе много великолепных игроков, которых можно назвать лучшими в 2025 году. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Сложно выделить кого-то одного особенно из группы атаки. Считаю, что Вендел сильнейший игрок, через которого идут все связи и его взаимодействие с [Максимом] Глушенковым дает результат», — отметил он.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

Ранее «Зенит» сравнили с черствой булкой хлеба.