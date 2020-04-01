В Совфеде рассказали, как в РФ будут отслеживать покидающих дома москвичей

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Жителей Москвы смогут отследить, если они нарушат режим самоизоляции и покинут дома. Об этом рассказала глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

По ее словам, передвижения москвичей можно отследить благодаря техническим возможностям, имеющимся на территории Москвы. В частности, нарушителей можно будет обнаружить засчет проездных билетов или же по камерам видеонаблюдения в городе.

Сенатор полагает, что такие жесткие меры позволят минимизировать контакты граждан друг с другом, а также избежать новых случаев заражения коронавирусом.

«Будут задействованы все технические возможности, которые есть на территории Москвы», — цитирует Святенко РИА «Новости».

Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.

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