В Совфеде рассказали, как в РФ будут отслеживать покидающих дома москвичей
Жителей Москвы смогут отследить, если они нарушат режим самоизоляции и покинут дома. Об этом рассказала глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
По ее словам, передвижения москвичей можно отследить благодаря техническим возможностям, имеющимся на территории Москвы. В частности, нарушителей можно будет обнаружить засчет проездных билетов или же по камерам видеонаблюдения в городе.
Сенатор полагает, что такие жесткие меры позволят минимизировать контакты граждан друг с другом, а также избежать новых случаев заражения коронавирусом.
«Будут задействованы все технические возможности, которые есть на территории Москвы», — цитирует Святенко РИА «Новости».
Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Семь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
— За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса
— Власти Москвы объявили о создании приложения для контроля соблюдения карантина