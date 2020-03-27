Роскомнадзор: Twitter удалил фейк о комендантском часе в столице

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Twitter после предупреждения Роскомнадзора удалил пост одного из пользователей о введении комендантского часа в Москве, который оказался фейком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Соцсеть удалила ложную информацию о якобы принятом приказе министра обороны РФ о введении комендантского часа, сказали в пресс-службе.

Ранее ведомство направило предупреждения о недопустимости распространения ложной информации и в другие сервисы.

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