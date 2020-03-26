СК создал рабочую группу по борьбе с фейками о коронавирусе
Рабочая группа Следственного комитета России по противодействию распространению фейков о коронавирусе будет бороться с ложной информацией о заболевании в сети, чтобы предотвращать панику, следует из сообщения на сайте СК.
«Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
В России коронавирусом заразились 840 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жительнице Челябинской области предъявили штраф за фейк о коронавирусе
— Instagram избавился от фейков о распространении COVID-19 в РФ
— Клишас допустил введение уголовного наказания за фейки о коронавирусе