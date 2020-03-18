Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro
close
Компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro. Об этом сообщается на сайте компании.
По данным компании, обновленный iPad Pro оснащен наиболее современным процессором A12Z Bionic.
На задней панели нового iPad Pro расположен блок с двумя камерами — стандартной и широкоугольной.
Кроме того, планшетный компьютер оснащен пятью микрофонами, благодаря которым изменилось качества записи аудио.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Apple представила новые iPad и MacBook