Британский суд отложил слушания по экстрадиции Ассанжа до мая

Слушания по вопросу об экстрадиции создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США отложены до мая 2020 года, сообщает The Guardian.

Решение о переносе было принято британским судьей Ванессой Барейтсер. Согласно ее решению, слушания возобновятся 18 мая 2020 года и продлятся три недели, за которые будут выслушаны все свидетельские показания. Отмечается, что решение по экстрадиции будет вынесено летом текущего года.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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