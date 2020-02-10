Новая афера с банковскими картами превращает жертв в соучастников преступления
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами. Жертвы аферы не только теряют свои сбережения, но и сами оказываются соучастниками преступления. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании Infosecurity a Softline Company.
Суть новой мошеннической схемы заключается в том, что на счет жертвы поступает крупный денежный перевод (от 80 тысяч рублей). Затем злоумышленник просит человека вернуть отправленные «по ошибке» деньги. Он диктует номер карты и предлагает оставить небольшую сумму себе в качестве «благодарности».
В результате люди, которые соглашаются вернуть средства на продиктованный номер банковской карты, становятся соучастниками преступления, предупреждают специалисты.
Дело заключается в том, что мошенник заранее обещает некоему покупателю несуществующий товар. При этом он сообщает ему номер карты первой жертвы для оплаты.
Покупатель, который не получает товар после оплаты, обращается в полицию. В этом случае на карте случайного участника аферы в день покупки товара фиксируется поступление денежных средств. Доказать свою непричастность к преступлению будет очень тяжело.
В свою очередь злоумышленник забирает деньги покупателя и скрывается, заключают в компании.
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