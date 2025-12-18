На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрон атаковал Грайворон во время визита губернатора Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попытке беспилотника Вооруженных сил Украины атаковать его во время визита в город Грайворон. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Грайвороне, пока стояли, разговаривали с жителями, началась стрельба. Стреляли из стрелкового оружия. Поняли, что в нашу сторону летит дрон. Произошла детонация», — говорится в сообщении.

В результате атаки вражеского БПЛА загорелся легковой автомобиль. Машину потушили, никто из местных жителей не пострадал.

До этого в Шебекинском округе Белгородской области в результате взрыва былранен мирный житель. Инцидент произошел в селе Муром, где мужчина наступил на взрывное устройство, после чего произошла детонация. Пострадавший получил тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию четырех пальцев правой руки.

За день до этого два мирных жителя получили ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородском округе. По словам Гладкова, инцидент произошел на участке трассы Устинка — Ясные Зори. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили женщину в Октябрьскую больницу.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок.

