ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Балицкий: ВСУ из артиллерии обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Было зафиксировано не менее девяти взрывов, сообщил он.

Одного из местных жителей не удалось спасти — снаряд попал прямо в дом мужчины 1983 года рождения. Балицкий выразил соболезнования его родным. Оперативные службы находятся в полной готовности.

14 декабря сообщалось, что в результате удара ВСУ по электросетевой инфраструктуре без света остались 29 тыс. граждан. На 18 декабря без света оставались 699 абонентов, сообщил Балицкий.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины.

Ранее в Запорожской области при атаке БПЛА пострадал человек.