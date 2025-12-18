На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Балицкий: ВСУ из артиллерии обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Было зафиксировано не менее девяти взрывов, сообщил он.

Одного из местных жителей не удалось спасти — снаряд попал прямо в дом мужчины 1983 года рождения. Балицкий выразил соболезнования его родным. Оперативные службы находятся в полной готовности.

14 декабря сообщалось, что в результате удара ВСУ по электросетевой инфраструктуре без света остались 29 тыс. граждан. На 18 декабря без света оставались 699 абонентов, сообщил Балицкий.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины.

Ранее в Запорожской области при атаке БПЛА пострадал человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами