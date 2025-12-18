Девочка, пострадавшая при ударе ВСУ по Севастополю, скончалась в больнице

В московской больнице умерла 15-летняя девочка, которая пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 30 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня в Москве в больнице, несмотря на все усилия врачей, скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город. От осколка сбитого воздушного объекта оборвалась жизнь 15-летней девочки. Просто девочки, у которой вся жизнь была впереди, все мечты, все надежды. <…> Вечная память погибшей. Мы никогда не забудем», — написал он.

Накануне Развожаев сообщил об отражении российскими силами противовоздушной обороны атаки беспилотников ВСУ — было сбито более десяти дронов.

До этого глава Севастополя заявил, что над акваторией Черного моря были сбиты три воздушные цели. Губернатор призвал местных жителей соблюдать спокойствие и придерживаться необходимых мер безопасности.

Ранее ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области.