Стали известны лидеры чемпионата России по фигурному катанию

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России
Александр Вильф/РИА Новости

Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

Пара получила от судей 87,45 балла. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Фигуристы начали с дорожки по средней линии на второй и третий уровни, осуществили твиззлы на четвертые, дорожку с паттерном танца выполнили на второй уровень. Закончили выступление поддержкой с вращением на четвертый уровень.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, набрав 84.82 балла. Тройку лидеров по итогам ритм-танца замыкают Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 80.22 балла.

Финал соревнований в танцевальных парах состоится уже 20 декабря, когда дуэты представят произвольные танцы.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее Авербух заявил, что темных лошадок на чемпионате России не должно быть.

