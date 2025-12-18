На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Рыдал, в обморок упал, рвало»: Татьяна Васильева о внуке, обманутом мошенниками

Актриса Васильева призвала наказать мошенников, обманувших ее внука
ТВ 3

Актриса Татьяна Васильева рассказала о внуке Грише, который отдал мошенникам семейные накопления. Народную артистку России цитирует издание «Подъем».

По словам звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 15-летнего внука «зомбировали» неделю, но так как мальчик никогда не был общительным, этого не замечали. Позже ребенку пригрозили причинить вред родителям, и тогда он передал неизвестной женщине семейные сбережения.

«Потом он рыдал, в обморок упал, рвало его. Меня вот это больше беспокоит, а не деньги. Вот за это они должны быть наказаны. Они никого не щадят. Дело не в деньгах, дело в том, что у ребенка может быть такая травма, что я не знаю, как это скажется потом, как проявится, какую форму приобретет», — рассуждает Васильева.

Она добавляет, что мошенники продолжили звонить ребенку и призывает наказать виновных. Сама она сомневается, что деньги можно будет вернуть.

Как рассказала мачеха Гриши, ребенка обманули при заказе воды на дом.

Ранее российский школьник исчез с картами родителей и едва не оставил их без накоплений.

