Песков назвал лидирующую тему вопросов, поступающих на прямую линию

Песков: тема соцобеспечения на первом месте среди обращений на прямую линию
Roman Naumov/Global Look Press

Вопросы социального обеспечения на первом месте среди обращений граждан на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет газета «Известия».

«Вопросы социального обеспечения на первом месте и вопросы, связанные с проблемами, которые могут испытывать наши герои СВО, члены их семей», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в этом году меньше вопросов, связанных со здравоохранением, хотя в 2024 году эта тема была в числе главных.

Совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным состоятся 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск. Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться в течение всего мероприятия. К текущему моменту россиянине направили более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, будет заниматься GigaChat.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию. По его словам, президент 18 декабря целый день готовился к мероприятию.

Ранее появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным.

