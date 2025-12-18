«Темных лошадок не предвидится»: Авербух о предстоящем чемпионате России

Авербух: темных лошадок на чемпионате России не предвидится

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух посчитал предсказуемыми результаты на предстоящем чемпионате России по фигурному катанию, передает Sport24.

«Фавориты понятны. Во всех видах есть те, кто будет бороться за первое и второе места. Их имена любому специалисту объяснимы. Каких-то больших темных лошадок не предвидится», — заявил Авербух.

Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее Жулин заявил, что после пика спортивной карьеры Трусовой и Щербаковой фигуристок такого масштаба не было.