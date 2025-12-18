На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец напал на продавщицу после замечания не курить в магазине

78.ru: в Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в магазине
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, устроившего дебош в магазине после замечания сотрудницы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на Дальневосточном проспекте. По данным правоохранительных органов, 60-летний посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал курить в помещении. Получив замечание от 57-летней продавщицы о запрете курения, мужчина в ответ распылил в нее перцовый баллончик и скрылся.

В тот же день подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы на проспекте Большевиков. В отношении задержанного составлен административный протокол, а полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Кемерово нетрезвый пациент устроил дебош в больнице и разбил дверь. Нетрезвый мужчина пришел в больницу для обследования и устроил ссору с сотрудниками. Дебошир не отреагировал на замечания медиков и устроил погром, он ударил кулаком по стеклянной двери и получил травму. На место был вызван наряд Росгвардии, агрессора задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее в Кировской области пьяный мужчина устроил погром в кафе и перебил посуду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами