Петербургские таможенники перехватили партию прегабалина на 45 млн рублей

В Петербурге таможенники перехватили партию прегабалина на 45 млн рублей

В Петербурге перекрыли канал контрабанды прегабалина и изъяли запрещенное вещество на сумму в 45 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

Нелегальный груз доставили тремя партиями по 50 кг через страны СНГ, замаскировав под товары народного потребления, и хранили на арендованных складах в городе. Стоимость изъятого вещества на черном рынке превышает 45 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали получателя товара и организатора преступной схемы. При обыске в квартире последнего нашли капсулы для фасовки прегабалина, который, по версии стражей порядка, планировалось распространять по стране.

Возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ. Фигуранты признали свою вину, им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее таможенники нашли в заказе россиянки чай с запрещенным к ввозу растением.