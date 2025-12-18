Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» с 17 декабря в республике и заступает на боевое дежурство.

По его словам, первые позиции комплекса «Орешник» оборудованы в Белоруссии.

Новость дополняется.