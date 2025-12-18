На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о беспрецедентном росте интереса молодежи к Путину

Песков назвал беспрецедентным рост интереса молодежи к Путину в 2025 году
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным рост интереса молодежи к главе государства Владимиру Путину и его повестке дня в текущем году. Его слова передает газета «Известия».

«Молодое поколение интересуется президентом, интересуется главой государства, это очень здорово, интересуется президентской повесткой дня», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в 2024 году такого не наблюдалось. Песков подчеркнул, что количество обращений молодых людей к прямой линии с Путиным в 2025 году оказалось на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

В этом году прямая линия с президентом РФ будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятие состоится 19 декабря в Гостином дворе в Москве, начало запланировано на 12:00 мск. С 4 декабря, когда начался сбор вопросов граждан к прямой линии, и до настоящего момента от россиян поступило более 2 млн обращений. Их расшифровкой, как и в 2024 году, будет заниматься GigaChat.

Как рассказал Песков, лидирующей темой вопросов к прямой линии с Путиным стало социальное обеспечение. Также поступило большое количество обращений, связанных с проблемами, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции и члены их семей.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала кадры подготовки к прямой линии с главой государства.

