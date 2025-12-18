В Тамбове мужчина совращал девочек во дворе дома и получил срок

В Тамбове осудили мужчину, пристававшего к детям

В Тамбове мужчину приговорили к 15 годам колонии за совращение малолетних девочек. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Как установило следствие, летом 2024 года мужчина приставал к девочкам на детской площадке. Он знал, что потерпевшие не достигли 12-летнего возраста, но продолжил домогаться детей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Мужчина пытался затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли неравнодушные прохожие.

Ранее в Екатеринбурге 68-летнего охранника, который трогал школьниц за грудь, отправили в СИЗО.