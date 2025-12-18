На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ на запорожском направлении

Герасимов: ВС РФ за год взяли 89 населенных пунктов на запорожском направлении
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская группировка войск «Восток» за год освободила около двух тысяч квадратных километров и 89 населенных пунктов на запорожском направлении. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.

По его словам, начиная с 3 октября, когда был освобожден Угледар, «Восток» ведет наступление «практически без пауз» с высокой степенью интенсивности.

«В течение года на данном направлении взято под контроль около 2 тыс. кв. км территории и 89 населенных пунктов», — сказал Герасимов.

17 декабря президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, где рассказал, что российские военнослужащие с начала 2025 года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. Он добавил, что среди них есть такие, которые насыщены долговременными фортификационными сооружениями.

По словам лидера страны, армия России завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ВС РФ перемалывают противника, в том числе элитные подразделения Вооруженных сил Украины, которые прошли боевую подготовку в западных военных центрах.

Ранее Герасимов сообщил об успехах российской армии в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами