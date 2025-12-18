На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле раскрыли подробности контактов США с Украиной и Европой

Песков: США работали с Украиной и Европой над тезисами, согласованными на Аляске
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Представители Соединенных Штатов Америки в ходе контактов с делегациями из Украины и Европы работали над тезисами, которые были согласованы во время встречи президентов РФ и США на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Telegram-канал радио «Маяк».

«Работали они (США с Украиной и Европой — «Газета.Ru») над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров [президента РФ Владимира] Путина и [спецпосланника американского лидера Стива] Уиткоффа», — сказал представитель Кремля.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Позже Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования в республике.

16 декабря Зеленский заявил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с украинской стороной договоренностей. После этого, возможно, на выходных (20-21 декабря) украинская делегация снова встретится с командой американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне, отметил политик.

Ранее Трамп дал Зеленскому всего несколько дней для принятия предложения по гарантиям.

