Психолог Ланг: Долина могла выйти из фрустрации, но ей нужно научиться доверять людям

Психолог Сергей Ланг заявил, что народной артистке РФ Ларисе Долиной может понадобиться психологическая помощь после общения с мошенниками. Его цитирует aif.ru.

По словам Ланга, выйдя из состоянии фрустрации, в котором Долина могла находиться на момент продажи квартиры, она может начать осознавать, что с ней произошла беда.

«Появляется ощущение потери, человек чувствует свою слабость, уязвимость, разочарование в себе», — говорит эксперт.

При этом, подчеркивает специалист, все люди уверены, что не попадутся на крючок мошенников.

«И тут человек понимает, что он ошибался относительно себя, что его могут развести, кинуть, запугать», — рассказывает психолог.

Психологическая помощь, продолжил Ланг, поможет научиться вновь доверять людям и не считать всех мошенниками.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

