На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ларисе Долиной может понадобиться психологическая помощь

Психолог Ланг: Долина могла выйти из фрустрации, но ей нужно научиться доверять людям
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Психолог Сергей Ланг заявил, что народной артистке РФ Ларисе Долиной может понадобиться психологическая помощь после общения с мошенниками. Его цитирует aif.ru.

По словам Ланга, выйдя из состоянии фрустрации, в котором Долина могла находиться на момент продажи квартиры, она может начать осознавать, что с ней произошла беда.

«Появляется ощущение потери, человек чувствует свою слабость, уязвимость, разочарование в себе», — говорит эксперт.

При этом, подчеркивает специалист, все люди уверены, что не попадутся на крючок мошенников.

«И тут человек понимает, что он ошибался относительно себя, что его могут развести, кинуть, запугать», — рассказывает психолог.

Психологическая помощь, продолжил Ланг, поможет научиться вновь доверять людям и не считать всех мошенниками.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами