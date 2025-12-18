Лукашенко рассказал, при каких условиях женщины могут требовать от него что угодно

Лукашенко заявил, что женщины, родившие трех детей, могут требовать у него, что угодно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что родившие трех детей женщины, могут требовать у него, что угодно. Об этом он рассказал, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Чтобы только сохранять численность населения, в семье должны рождаться по три малыша. Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня, что угодно», — сказал он.

Лукашенко добавил, что без белорусов не может быть Белоруссии, поэтому вопрос демографии — это один из самых острых на сегодняшний день.

По словам главы республики, в нынешней демографической ситуации преступно думать, что молодые мамы могут являться для работодателя головной болью.

При этом Лукашенко отметил, что необходимо вернуть образ женщины-матери на пьедестал. Он заявил, что сегодня женщина может проявить себя в разных направлениях — «может быть и деловой, и успешной даже с тремя и больше детьми».

