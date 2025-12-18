На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, в каком состоянии находятся отношения России и США

Песков: отношения России и США на самом деле находятся в руинах
Сергей Гунеев/РИА Новости

Отношения РФ и США на самом деле «находятся в руинах». Об этом заявил газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам (России и США — Прим. ред.) удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений, которые на самом деле находятся в руинах», — отметил представитель Кремля.

5 декабря США обновили Стратегию нацбезопасности. В ней говорится, что Вашингтон считает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Москвой одним из внешнеполитических приоритетов на европейском континенте.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия хотела бы нормализации торговых связей с США. Данное заявление глава Белого дома сделал после беседы с спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в Совфеде оценили шансы на восстановление отношений с Европой.

Отношения России и США
