«Долбать его надо»: посол Долгов ответил Зеленскому на слова о «высушивании» России

Посол Долгов: Зеленский про экономику не знает ничего, кроме воровства
Annegret Hilse/Reuters

России необходимо сосредоточиться на выполнении задач специальной военной операции и дальнейшем развитии экономики в условиях санкций. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям Константин Долгов, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «высушивании» экономики РФ.

«Долбать его надо, долбать ВСУ, надо занимать новые территории, возвращать исторические земли <…> Уничтожать, уничтожать нацистов, занимать наши территории, возвращать русских людей в лоно матери-России. Вот и все. Самый лучший ответ», — подчеркнул он.

По словам Долгова, Зеленский – это вовсе не та фигура, которая может рассуждать о российской экономике, поскольку «про экономику он не знает ничего, кроме воровства».

«Он вор. Вор-рецидивист, экономический преступник», – подчеркнул он.

Зеленский заявлениями о «высушивании» экономики РФ пытается отвлечь внимание от краха собственного режима, указал собеседник, отметив, что украинского лидера поддерживает все меньшее число жителей Украины.

С точки зрения сенатора, российская экономика продолжает развиваться в условиях санкционного давления стран Запада. При этом Долгов отметил, что в любом случае по вопросам экономики РФ «постоянно нужна донастройка».

«Нужна структурная перестройка, ее нужно завершать, и процесс начался. Ее нужно завершать, несомненно, но в целом экономика развивается, она адаптирована к санкциям уже давно», — отметил Долгов.

Меры по адаптации российской экономики к внешним вызовам, заявил сенатор, «в целом работают» и показывают свою эффективность.

18 декабря Зеленский заявил о необходимости «высушить» экономику России ради завершения конфликта.

Ранее в Госдуме объяснили, на каком языке нужно говорить с Украиной.

