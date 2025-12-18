На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о влиянии встречи Путина и Трампа на Аляске на переговоры по Украине

Песков заявил о влиянии встречи на Аляске на переговоры США ЕС и Украины
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Во время контактов с украинцами и европейцами американцы опирались на свод основных тезисов, который был согласован на переговорах лидеров России и США на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости.

«Работали они над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров Путина и Уиткоффа», — сказал Песков.

До этого газета The New York Times писала, что американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Как следует из текста, в одном из документов излагаются общие принципы об обязательствах в рамках гарантий безопасности. Другую часть представители США описали как «оперативный документ для военных» о том, как американские и европейские силы будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы гарантировать предотвращение нового конфликта.

Ранее Нарышкин обвинил Киев и Европу в попытках откреститься от компромиссов плана Трампа.

