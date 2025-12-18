На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генштаб ВС РФ раскрыл потери ВСУ на Курском направлении

Герасимов: ВСУ потеряли 76 тысяч самых подготовленных бойцов в Курской области
true
true
true
close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих на Курском направлении. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

«Потери соединений и воинских частей киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», — сказал он.

В июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин назвал такую же цифру. По его словам, ВСУ потеряли в ходе вторжения в Курскую область 76 тысяч человек. Лидер страны назвал это катастрофой для украинской армии.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе действовал режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Герасимов доложил Путину о завершении освобождения территории Курской области.

Ранее в Судже сообщили об обнаружении более 200 тел украинских военных.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами