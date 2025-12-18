Генштаб ВС РФ раскрыл потери ВСУ на Курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих на Курском направлении. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

«Потери соединений и воинских частей киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», — сказал он.

В июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин назвал такую же цифру. По его словам, ВСУ потеряли в ходе вторжения в Курскую область 76 тысяч человек. Лидер страны назвал это катастрофой для украинской армии.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе действовал режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Герасимов доложил Путину о завершении освобождения территории Курской области.

Ранее в Судже сообщили об обнаружении более 200 тел украинских военных.