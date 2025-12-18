В Кремле прокомментировали идею США создать альтернативу G7 с Россией

В Кремле слышали об инициативе создания нового объединения стран Core 5, но ее сути пока не знают. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, что это за инициатива, мы читали о ней, слышали это название, но в чем она заключается, мы пока не знаем. <...> Никаких инициатив сформулированных, положенных на бумагу или как-то выраженных вербально. Мы не знакомы с этим», — сказал официальный представитель Кремля.

9 декабря портал Defense One писал, что в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США якобы содержится пункты, по которым США планируют отделить от Евросоюза Австрию, Венгрию, Италию и Польшу и создать «альтернативу» G7 под названием Core 5 (или C5) с США, Китаем, Россией, Индией и Японией в числе стран-участниц. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что выход из ЕС Италии, Венгрии, Австрии и Польши был бы «концом Евросоюза».

Ранее в США заявили о «новой холодной войне» с Европой.