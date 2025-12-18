В Москве директор дилерского центра по продаже авто получил 14 лет заключения по делу о мошенничестве

В Москве директор автосалона получил 14 лет колонии по делу о мошенничестве

Суд вынес приговор директору генерального директора ООО «Мосавтодилер» Ярославу Коротких по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Суд приговорил Коротких к 14,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. <...> Также суд конфисковал в доход государства 8 автомобилей, принадлежащих осужденному», — говорится в сообщении.

Кроме того, в собственность государства конфисковано более 81,6 млн рублей.

О том, что в Москве аферисты-дилеры предлагали помощь в покупке автомобилей из-за границы и обманули клиентов на 50 млн рублей.

По данным «МВД Медиа» было установлено, что сообщники организовали компанию по продаже машин, разместили рекламу в интернете и открыли офис в Северо-Восточном административном округе Москвы. Там они презентовали иномарки, уточняли пожелания клиентов и заключали с ними договор. Граждане вносили предоплату, размер которой составлял больше 1 млн рублей.

«Для создания видимости оказания услуг работники поддерживали связь с клиентами в течение некоторого времени, убеждая, что машина найдена и в ближайшее время будет доставлена в Россию. Однако взятые на себя обязательства компания не выполняла, а менеджеры позже переставали отвечать на звонки», — рассказали в полиции.

Полученные деньги направлялись на оплату аренды, рекламы, на счета сторонних организаций и физлиц. Часть суммы уходила на покупку премиальных автомобилей, которые планировались для использования в интересах соучастников. Следователи установили, что на деньги клиентов было куплено 24 автомобиля, а общий ущерб 50 потерпевшим превысил 50 млн рублей.

