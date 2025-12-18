Исследование показало, что изменщики мыслят как преступники

Мотивы и психологические оправдания измены во многом совпадают с теми, которые характерны для преступного поведения. К такому выводу пришли американские исследователи, опубликовавшие качественное исследование в научном журнале Deviant Behavior.

Авторы работы проанализировали анонимные сообщения людей, признавшихся в изменах, на специализированных интернет-форумах. Как выяснилось, неверные партнеры нередко действуют по тем же когнитивным схемам, что и преступники: реагируют на стресс, тщательно скрывают свои действия и используют моральные оправдания, чтобы снизить чувство вины.

Исследование возглавил Тимоти Дикинсон из Университета Алабамы. Ученые поставили цель проверить, могут ли криминологические теории помочь лучше понять психологию измены — и наоборот, может ли анализ измены дать новый взгляд на природу преступного мышления.

«Мы задались вопросом: думают ли изменяющие люди так же, как преступники», — пояснил соавтор исследования Това Коэн из Рутгерского университета.

По его словам, оправдания вроде «меня не ценят» или «партнер все равно не узнает» по своей структуре напоминают классические оправдания уголовных правонарушений.

Для анализа исследователи использовали публикации с форумов, посвященных браку и изменам. В выборку вошел 81 автор, признавшийся в сексуальной неверности. Большинство участников были мужчинами — это было сделано намеренно, чтобы отразить гендерный перекос, характерный и для криминальной статистики.

Контент анализировался через призму трех криминологических теорий: общей теории деформации, ограничительного сдерживания и теории нейтрализации.

Согласно первой, люди склонны к девиантному поведению под воздействием стресса. Исследование показало, что измена часто становилась реакцией на рабочие проблемы, финансовые трудности, семейную нагрузку или отсутствие близости в браке. При этом роман нередко рассматривался как способ «снять напряжение», не разрушая основной союз.

Однако вместо решения проблем измена часто порождала новые — тревогу, чувство вины и страх разоблачения. Это, по словам авторов, создавало замкнутый круг, в котором роман продолжался ради временного психологического облегчения.

Вторая теория — ограничительного сдерживания — описывает стратегии избегания наказания. Исследователи обнаружили, что изменщики активно применяют методы сокрытия: тайные телефоны, отдельные аккаунты, встречи в незнакомых местах и демонстративно «примерное» поведение дома. В случае угрозы разоблачения многие прибегали к минимизации проступка или «постепенному признанию», что напоминает тактику смягчения вины в уголовных делах.

Третья теория — нейтрализации — объясняет, как люди подавляют моральный дискомфорт. Участники исследования перекладывали ответственность на обстоятельства, обвиняли партнеров в холодности или убеждали себя, что «пока никто не знает — вреда нет». Некоторые даже представляли сокрытие измены как акт заботы, чтобы «не причинять боль».

Ученые подчеркивают, что исследование не позволяет делать универсальные выводы: данные получены с форумов, а личности авторов и достоверность их историй невозможно проверить. Тем не менее работа указывает на размытость границы между преступным мышлением и социально допустимым, но вредным поведением.

