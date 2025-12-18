На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков оценил работу по решению проблем героев СВО

Песков: напряженная работа по системному решению проблем героев СВО дала плоды
Roman Naumov/Global Look Press

Интенсивные усилия по комплексному урегулированию проблем, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции, оказались эффективными. Об этом заявил газете «Известия» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что дала свои плоды та напряженная работа, которая велась для системного решения многих проблем. И таких вопросов сейчас стало меньше», — сообщил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин выразил чувство гордости за военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, подчеркнув, что они стоят на защите России и ее народа. Это заявление прозвучало в Министерстве обороны РФ в ходе церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России, отличившихся в ходе операции по освобождению Северска.

19 декабря Путин проведет большую пресс-конференцию и прямую линию с гражданами. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Программа, получившая название «Итоги года с Владимиром Путиным», выйдет в эфир в 12:00 мск. Сбор вопросов россиян, на которые глава государства будет отвечать в ходе мероприятия, стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы.

Ранее россиянка, потерявшая на СВО двух сыновей, обратилась к Путину.

