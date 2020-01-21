Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Так на своем канале в Telegram Дуров прокомментировал сообщение о том, что Apple отказалась от полного шифрования резервных копий iPhone в iCloud после того, как ФБР сообщило, что этот шаг может помешать расследованиям.

«iCloud официально стал инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших сообщений (например, WhatsApp), являются частью проблемы», — написал он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Telegram хотят внести в список пиратских ресурсов