Турция открыла доступ к «Википедии» после более двух лет блокировки

Власти Турции открыли доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» после двух с половиной лет блокировки, сообщает ТАСС.

Ресурс доступен для пользователей на территории Турции по состоянию на 00.05 мск 16 января.

Ранее конституционный суд Турции признал блокировку «Википедия» нарушением прав граждан.

29 апреля 2017 года интернет-энциклопедия была заблокирована на территории Турции за публикации, негативно влияющие на имидж Анкары.

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