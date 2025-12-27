Размер шрифта
Мать военного из Минусинска отдала 10 млн рублей мошенникам, обещавшим награду ее сыну

В Минусинске мать военного отдала аферистам 10 млн рублей, поверив в награду
Пожилая женщина из Минусинска поверила в награду для сына, не вернувшегося с фронта, и лишилась десяти миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Неизвестные рассказали 61-летней пенсионерке, что ее сыну полагается орден «Мужества», который она может «оформить», продиктовав свои данные. Позже якобы следователь заявил, что мошенники используют эту информацию, чтобы похитить десять миллионов, которые были у пострадавшей на счету.

«Под дистанционным руководством мошенников женщина сняла всю сумму в отделении банка, ответив сотрудникам, что хочет хранить деньги дома», – сообщается в публикации.

Позже неизвестные потребовали передать сумму курьеру, при встрече назвав пароль «Осень». Все это время лжесотрудники правоохранительных органов находились на связи.

Поняв, что ее обманули, россиянка обратилась в настоящую полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили об обмане под видом игры «Тайный Санта».

