Бывший советник Кучмы поделился ожиданиями от встречи Зеленского и Трампа

Американский лидер Дональд Трамп на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским может заставить его пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Вполне возможно, что он Зеленскому скажет, что, знаешь, друг, ты давай уже как-то иди на убой», — предположил Соскин.

По его словам, Трампу все сложнее удается выстраивать мирный процесс из-за позиции Владимира Зеленского. Политолог отметил, что президент США выдвинет ему «какие-то очень жесткие условия».

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп «охладил» Зеленского.