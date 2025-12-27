Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянам начали аннулировать ВНЖ в Латвии

Дипломат Касаткин: россиянам в Латвии не удается оспорить аннулирование ВНЖ
Global Look Press

Россиянам начали аннулировать вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, им пока не дается оспорить этот процесс в местных судебных инстанциях. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в этой европейской стране Дмитрий Касаткин.

По словам дипломата, россияне по-прежнему имеют возможность задействовать международные механизмы защиты собственных прав.

За три года проводимых норм по переоформлению ВНЖ, которая коснулась порядка 30 тысяч проживающих в стране россиян, почти половине из них удалось получить статус постоянного жителя Европейского союза, 5,9 тысячи человек оформили временный ВНЖ, еще 3,9 тысячи продолжают процедуру «легализации». Кроме того, 3 тысячи граждан России за это время уехали из Латвии, а 10 человек депортировали, рассказал Касаткин.

Несмотря на то, что власти Латвии к самой процедуре депортации прибегают редко, сама ситуация с реализацией миграционных поправок, носит острый гуманитарный характер, поскольку затрагивает преимущественно пожилых людей, добавил представитель РФ.

Ранее сообщалось, что власти Латвии собираются принудительно выслать из страны более тысячи россиян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513937_rnd_3",
    "video_id": "record::a13a465f-db00-47c6-8b42-a5e70ba18281"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+