Парковочные тарифы изменятся в Москве с 2 января

Дептранс Москвы: парковочные тарифы в столице скорректируют с 2 января

На некоторых улицах столицы с 2 января 2026 года будут скорректированы парковочные тарифы, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Со 2 января 2026 года в Москве будут точечно скорректированы парковочные тарифы на ряде улиц. На 12 улицах Москвы парковка станет дешевле», — сообщает канал.

Отмечается, что парковка подешевеет на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, в 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи.

По данным канала, на 89% улиц тарифы на парковку останутся прежними.

До этого стало известно, что с 1 января 2026 года в Москве начнут действовать новые тарифы на эвакуацию автомобилей.

Стоимость перемещения автомобилей с мощностью двигателя до 80 л. с. вырастет с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Стоимость эвакуации автомобилей с мощностью двигателя с 80 до 250 л. с. увеличится с 11,4 тыс. до 12,4 тыс. рублей, транспортных средств массой свыше 4 тонн и негабаритных ТС — с 67,7 тыс. до 71,1 тыс. рублей.

Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

В январе в Москве проиндексируют тариф на проезд по МСД.